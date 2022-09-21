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Haberler Spor Nazar boncuğu Ali Emre

Nazar boncuğu Ali Emre

21.9.2022

Nazar boncuğu Ali Emre
Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, gösterdiği performansla kırmızı-lacivertli takımın gözbebeği oldu. Son olarak 1-0 kaybedilen Göztepe derbisinde penaltı golüne engel olamayan Ali Emre, kaleye gelen 9 şutun 8'ini kurtararak farkın açılmasını önledi. Süper Lig'den teklifler almasına rağmen yuvada tutulan başarılı kaleci, kırmızı- lacivertli takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Derbide Göztepeli Tijanic, Hasic, Kvasina, Emre Çolak gibi oyuncuların ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşlarda kritik kurtarışlar gerçekleştiren 24 yaşındaki file bekçisi, karşı karşıya kaldığı Yasin Öztekin'e gol izni vermedi. Kaleci Ali Emre, yediği penaltı golüne rağmen bu performansıyla hem takım arkadaşlarından hem de futbolseverlerden alkış topladı. Tecrübeli eldiven ilk haftadaki Gençlerbirliği ve 3'üncü haftadaki Boluspor deplasmanlarında birer penaltı kurtarmıştı.
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