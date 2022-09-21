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Haberler Spor Pogba antrenmana bile polisle gidiyor

Pogba antrenmana bile polisle gidiyor

21.9.2022

Pogba antrenmana bile polisle gidiyor
Bu sezonun başında Manchester United'dan İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın Juventus serüveni istediği gibi gitmiyor. Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle İtalyan polisi tarafından koruma altına alınan Pogba'nın hayatı zehir olmuş durumda. Aile içi problemleri nedeniyle polis koruması altına alınan, ölüm tehditleri alan yıldız oyuncu sokağa bile çıkamıyor. Antrenman tesislerine bile polis ekipleriyle giden Pogba, 24 saat gözetim altında. Fransız yıldız, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için polis koruması altına alındı. Pogba ayrıca, çocukluk arkadaşı tarafından şantaja uğramıştı.
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