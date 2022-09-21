Servet tepti

İspanyol Mundo Deportivo, Galatasaray'a transferi sırasında her türlü kolaylığı sağlayan Icardi'nin sarı kırmızılılara geliş macerasını gündeme taşıdı. Bernard Scotti'nin Arjantin basınını kaynak göstererek verdiği haberde, Icardi'nin yeniden futbol oynamak için büyük bir özveride bulunduğu hatırlatıldı. Haberde, "Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler. PSG maaşın sadece 6 milyon Euro'sunu ödeyeceklerini söylediler. Geriye 4 milyon Euro kalıyordu. Ancak Türkler ona fazladan sadece 750 bin Euro yani ayda 60 bin Euro verebileceklerini söylediler. Gerçek şu ki Mauro şimdi yılda 10 milyon Euro yerine 6.75 milyon Euro kazanacak. Bu tablo Icardi'nin 3 milyon 250 bin Euro feda ettiğini gösteriyor.



AYLIK GİDERİ ÇOK FAZLA

Arjantinli çiftin yaşamak için aylık giderlerinin 400-500 bin Euro olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Wanda Nara, İstanbul ve ülkesi arasında seyahat konusunda sıkıntı yaşasa da bunu aşmaya çalışacak" ifadeleri kullanıldı.



