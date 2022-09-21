Zirvenin yeni sahibi Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 haftanın ardından zirvenin yeni sahibi sezon öncesi flaş transferleriyle dikkat çeken Eyüpspor oldu. Her hafta bir ekibin maç yapmadan geçtiği 1. Lig'de İstanbul temsilcisi, Bandırmaspor'u ilk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci devrede bulduğu gollerle 4-1 yenip 13 puanla liderliğe yükseldi. 91 yıllık tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden ve ilk 5 haftayı lider geçen Bodrumspor, geçen hafta sahasındaki Manisa FK beraberliği ile ikinci sıraya geriledi. İlk 6 haftada 13 gole imza atan Bodrumspor en fazla gol kaydeden ekip olurken, bir maçı eksik Boluspor kalesinde sadece 3 gol gördü.



4 TAKIM GÜLMEDİ

Spor Toto Birinci Lig'de ilk 6 haftanın ardından son 4 sıradaki Altaş Denizlispor, Altınordu, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor henüz galibiyet sevinci yaşamadı. 6. haftaya kadar yollarına namağlup devam eden Beyçimento Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor, geçen hafta Eyüpspor ve Adanaspor deplasmanlarında ilk yenilgilerini yaşadı.



İLK HAT-TRİCK TANQUE'DAN

Geçen hafta Yılport Samsunspor- Sakaryaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Douglas Tanque attığı 3 golle takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Brezilyalı oyuncu bu sezon 1. Lig'de ilk hat-trick yapan oyuncu oldu. Yeni Malatyaspor'dan Cengizhan Akgün ile Sakaryasporlu Kabongo Kasongo attıkları beşer golle ligde şimdiye kadar en fazla gol atan isimler konumunda bulunuyor.

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