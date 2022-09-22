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Haberler Spor Ampute Takımı’ndan sponsor anlaşması

Ampute Takımı’ndan sponsor anlaşması

22.9.2022

Ampute Takımı’ndan sponsor anlaşması
TÜRKİYE'DE 30 Eylül-9 Ekim'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı ile Clear arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Vodafone Park'ta sponsorluk anlaşmasına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısına, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve futbolcular ile Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu katıldı. Muaz Ergezen, "Hedefimiz Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok projeyi başlattık ve son derece büyük ilerleme kaydettik. Ailemiz daha da büyüyor. Clear ile yaptığımız iş birliğinin uzun vadeli olmasını diliyoruz" ifadelerini de kullandı.
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