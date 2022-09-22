Bodrumspor’da herkes sahnede

1. Lig'de Manisa FK ile berabere kalıp milli araya ilk kez liderlikten inerek 2. sırada giren Bodrumspor'da 9 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp 13 gol atan yeşil-beyazlılar her bölgeden skor katkısı yakaladı. Ligin en çok gol atan takımı konumunda olan Bodrumspor'da orta saha oyuncuları Celal Dumanlı ve Samet 2'şer kez sevinç yaşadı. Defans oyuncuları Üzeyir, Süleyman ve Bahadır ağları sarsan isimler oldu. Orta sahada görev yapan Caner, Recep, forvet Kenan ve Jahovic de gol sevinci yaşayan oyuncular arasına adını yazdırdı. Bodrum lehine 2 rakip oyuncu kendi filelerini sarstı

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