Horoz’da Ömer farkı

1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da, Ömer Şişmanoğlu sevinci yaşanıyor. Topuk dikeni sakatlığı nedeniyle yaz kampı yapamayan ve takım çalışmalarına sonradan katılan Ömer ile yakından ilgilenen teknik direktör Mesut Bakkal, tecrübeli golcünün lige tam olarak hazır olması için ekstra çalışma programı uyguluyor. Tecrübeli forvet, 2-2 biten son maçta Gençlerbirliği'ne attığı golle siftahını yaptı. Ağustos ayında oynanan Eyüp, Rize ve Manisa maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamayan 33 yaşındaki Ömer son 3 maça 11'de başladı.

BAKKAL: ALTERNATİFİMİZ KISITLI

Bandırma (81), Sakarya (90) ve G.Birliği (90), maçlarında 11'de görev yapan Ömer'in tam olarak hazır olmadığını belirten teknik patron Mesut Bakkal, milli maç arasının sakatlıktan çıkan Özer, Mayi, Oğuz, Hakan ve Ömer için çok iyi fırsat olduğunu söyledi. Maçlarda fazla hamle şansı olmadığı için eldeki kadrodan maksimum seviyede faydalanmak için adeta kılı kırk yardıklarını belirten Bakkal, "Zaten kadromuz dar. Sakatlıklar nedeniyle alternatif de az olunca elimiz kolumuz bağlanmıştı. Ancak Djedje haricindeki sakatlarımız iyileşip takıma döndü. Erzurum maçına kadar takım olarak kuvvetleneceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP