Manisa FK topla oynamada zirvede

SPOR Toto 1. Lig'de 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 9. sırada yer alan Manisa Futbol Kulübü istatistiklerde zirve yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftalık süreçte topa sahip olma yüzdesinde en başarılı takımlar arasında yer alıyor.

Yüzde 57 topa sahip olma yüzdesiyle Pendikspor (Yüzde 66) ve Çaykur Rizespor'un (Yüzde 59) ardından üçüncü sırada bulunan Ege temsilcisi, Göztepe (Yüzde 56) ile Eyüpspor'u (Yüzde 55) solladı. Manisa FK, ligde en çok korner kazanan 2. takım konumunda. Bu kategoride Samsunspor maçbaşına 7.67 ortalamaya sahip, Manisa FK ise maçbaşına 6.20 ortalamayla Ç.Rize'yle birlikte zirvede yer alıyor