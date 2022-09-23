Altekma, Bursa’ya teslim oldu

AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Altekma, Ankara'da karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki maçın çekişmeli geçen ilk setini Altekma 20-16 geriden gelerek 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti. Bursa ekibi ikinci ve üçüncü seti 25-14 ve 25-21'lik setlerle alarak 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Çekişmeli geçen 4. setin son bölümüne 20-20'lik eşitlikle girildi. Bu bölümde daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 maçı da 3-1 kazandı. altekma 2. maçında bugün saat 17.00'de Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynarken, Bursa BŞB ise saat 14.00'te Hatay BŞB ile karşılaşacak.

DİĞER