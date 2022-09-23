Altınordu’da gözler Hasan Hüseyin’de

Spor Toto 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da gözler son transfer Hasan Hüseyin Acar'a çevrildi. Takıma geç katılması nedeniyle ilk 3 maçı kaçıran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iç sahada 1-1 sona eren Pendikspor randevusunda 89. dakikada oyuna girerken, son olarak yedek soyunduğu Göztepe derbisinde süre alamadı. Sezon öncesi kamp görmeyen Hasan Hüseyin'in fiziksel eksiğini gün geçtikçe kapattığı ve teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ifade edildi. Öte yandan İzmir ekibi bugün Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 15.00'te Manisa FK ile hazırlık maçı yapacak.

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