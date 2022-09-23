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Haberler Spor Ayrılık söz konusu değil

Ayrılık söz konusu değil

23.9.2022

Ayrılık söz konusu değil
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselen A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddiaları ile ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Büyükekşi, "Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil. Ayrılığı söz konusu değil. Böyle bir düşüncemiz yok. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım. Bize göre Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birisi sabırsızlık. İstikrarlı olmak lazım. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir" dedi. Bu arada ay-yıldızlılar gruptaki son maçı için dün Faroe Adaları'na gitti.
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