  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Başlıyooooor

Başlıyooooor

Filenin Sultanları'nın da mücadele edeceği Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası start alıyor

23.9.2022

Başlıyooooor
KADINLAR voleybolunda dünyanın en iyi ülkelerini buluşturacak Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 15 Ekim'e kadar sürecek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na 24 ülke katılacak. Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile B Grubu'nda olan Filenin Sultanları, organizasyonun ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak. Diğer gruplar ise şu şekilde oluştu: A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya,C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan, D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya. Bugün grubumuzda 19.00'da Polonya- Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından ekranlara gelecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA