Başlıyooooor

KADINLAR voleybolunda dünyanın en iyi ülkelerini buluşturacak Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 15 Ekim'e kadar sürecek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na 24 ülke katılacak. Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile B Grubu'nda olan Filenin Sultanları, organizasyonun ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak. Diğer gruplar ise şu şekilde oluştu: A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya,C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan, D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya. Bugün grubumuzda 19.00'da Polonya- Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından ekranlara gelecek.

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