  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bruma’nın Fener inadı

Bruma’nın Fener inadı

23.9.2022

Bruma’nın Fener inadı
Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin yaptığı ilk transferlerden olan Bruma'nın transferi olay olmuştu. PSV Eindhoven'dan 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık ve yabancı kontenjanından dolayı lisansı çıkarılmadı, UEFA kadrosuna da adı yazılmadı. Gözden çıkarılan Bruma'nın adı transferde birçok takımla anıldı. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in transferde devrede olduğu öne sürülse de transfer gerçekleşmedi. Avrupa basınında çıkan haberlere göre ise Bruma, Türkiye dahil son dönemde aldığı bazı teklifleri reddetti. Fenerbahçe kulübünden ayrılmayı düşünmediğini, Ocak ayında kadroya dönmek için tüm gücüyle çalışacağını Jorge Jesus'a iletti. Bruma Jesus'un güvenine karşılık vermek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Bruma'ya lisans çıkartabilmesi için 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA