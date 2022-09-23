Bruma’nın Fener inadı

Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin yaptığı ilk transferlerden olan Bruma'nın transferi olay olmuştu. PSV Eindhoven'dan 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık ve yabancı kontenjanından dolayı lisansı çıkarılmadı, UEFA kadrosuna da adı yazılmadı. Gözden çıkarılan Bruma'nın adı transferde birçok takımla anıldı. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in transferde devrede olduğu öne sürülse de transfer gerçekleşmedi. Avrupa basınında çıkan haberlere göre ise Bruma, Türkiye dahil son dönemde aldığı bazı teklifleri reddetti. Fenerbahçe kulübünden ayrılmayı düşünmediğini, Ocak ayında kadroya dönmek için tüm gücüyle çalışacağını Jorge Jesus'a iletti. Bruma Jesus'un güvenine karşılık vermek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Bruma'ya lisans çıkartabilmesi için 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.

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