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Haberler Spor Buca 1928’in şansı Kırşehir’e tutmuyor

Buca 1928’in şansı Kırşehir’e tutmuyor

23.9.2022

Buca 1928’in şansı Kırşehir’e tutmuyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta namağlup unvanını sürdüren Bucaspor 1928'in yarın deplasmanda karşılaşacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne karşı şansı tutmuyor. Tarihlerinde daha önce iki kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında Kırşehir temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor. Geçtiğimiz yıl oynanan her iki maçta da rakibine üstünlük kuramayan sarı-lacivertliler, Cemil Şeboy Stadı'ndaki ilk maçta Kırşehir'e 1-0 boyun eğmişti. Ligin ikinci devresinde Kırşehir'de oynanan müsabakada ise Fırtına, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak İzmir'e puansız dönmüştü. Bucaspor 1928, ligde geride kalan 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve ateş hattına demir atan Kırşehir ekibine karşı zinciri kırmak ve çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

■ BERKE ÖZBAY
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