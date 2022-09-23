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Haberler Spor Eski eşini takibe aldı

Eski eşini takibe aldı

23.9.2022

Eski eşini takibe aldı
G.Saray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın sosyal medyadan ayrılık haberini duyurmasının yankıları sürerken dün gündem bir başka haberle daha sarsıldı. Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştiler. Wanda'nın, Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde eski oyuncuyu Mauro Icardi ile aldattığı ortaya çıkmış ve bu olay uzun süre sosyal medyayı meşgul etmişti. Wanda'nın Icardi'den ayrıldıktan sonra Maxi Lopez'in takibine karşılık vermesi, yeniden eski eşine döneceği söylentilerini beraberinde getirdi.
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