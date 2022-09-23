Haydi Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk üç haftada yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, bugün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar emektar statta, 8.5 yıl aradan sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Mücadeleyi hakem Abdulbaki Yıldız yönetecek. Oynadığı üç maçta iki galibiyet alarak 6 puanla Play-Off yarışına dahil olan KSK, 3 puanı bulunan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon iç sahada daha önce oynanan Belediye Derincespor maçında cezaları nedeniyle takımlarını tribünden destekleyemeyen yeşil-kırmızılıların 15 bin kişilik stadı büyük oranda doldurmaları bekleniyor. KSK'de Fatih Taşdelen iyileşerek takıma döndü.

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