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Haydi Kaf-Kaf

Karşıyaka, bugün 19.00’da Şile Yıldız’ı ağırlayacağı maçla Alsancak Stadı’nda 8.5 yıl sonra taraftarıyla buluşacak

23.9.2022

Haydi Kaf-Kaf
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk üç haftada yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, bugün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar emektar statta, 8.5 yıl aradan sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Mücadeleyi hakem Abdulbaki Yıldız yönetecek. Oynadığı üç maçta iki galibiyet alarak 6 puanla Play-Off yarışına dahil olan KSK, 3 puanı bulunan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon iç sahada daha önce oynanan Belediye Derincespor maçında cezaları nedeniyle takımlarını tribünden destekleyemeyen yeşil-kırmızılıların 15 bin kişilik stadı büyük oranda doldurmaları bekleniyor. KSK'de Fatih Taşdelen iyileşerek takıma döndü.
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