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Haberler Spor Ismael kalıyor

Ismael kalıyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien Ismael’e sahip çıtkı. Kazancı, “Ismael ile şampiyon olacağız” dedi

23.9.2022

Ismael kalıyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Valerien Ismael'e güvendiklerini söyleyen Kazancı, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Transfer döneminin yoğun geçtiğini ifade eden Kazancı, "9 Türk 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 7 yabancı 5 Türk transfer edildi. Maaş ödemelerinde 10 milyon Euro'luk bir azalma söz konusu" dedi.

REDMOND ŞOKU
Kazancı, Ersin Destanoğlu'nun sözleşme uzatmaması hakkında ise "Kontratı bitip de bedava gidecek bir oyuncu değil. Ocak ayında, yıl sonunda kendisinin ve bizim de uygun gördüğümüz uygun teklifler gelirse tekrar konuşuruz" ifadelerini kullandı. Kazancı şu sözlerle toplantıyı bitirdi: "Ghezzal'da sakatlıktan başka bir sorun yok. Yabancı kuralının Türk futboluna katkı sağladığı kanaatinde değilim. Milli takımda Beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri üzüyor." Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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