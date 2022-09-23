Manisa FK’da Gakpa kayıp

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü'nde, Marvin Gakpa kayıplarda. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekibi Paris FC'den kadroya dahil olan 29 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, bu sezon henüz ne skora katkı yapabildi ne de gol pası verebildi.

Ligdeki 5 maça da banko başlayan, 405 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, için sezonki performansının uzağında kaldı, eleştiri oklarının hedefine girdi. Gakpa, geçen sene 1'i kupa, 30'u Spor Toto 1. Lig olmak üzere toplam 31 maçta 2308 dakika siyah-beyazlı formayı terletti. Kupada 1 gol atan Fransız oyuncu, ligde 9 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. Teknik patron Levent Eriş'in en güvendiği isimlerin başında gelen Marvin Gakpa performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

■ BERKE ÖZBAY