2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta aldığı 2 galibiyetle 13. sırada yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Mesut Toros, takımının daha iyi olacağını belirtip, taraftarlardan sabır istedi. Toros, "Bu takım şampiyonluğa kurulmadı. Tabii ki hedefimiz var. Ancak, ligde en iyisini yapmak ve iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz. Lige gerçekten iyi hazırlandık. İyi çalıştık, iyi motive olduk. Ama bilinmelidir ki 3. Lig'den 2. Lig'e yeni çıktık. Yapılanma öyle kolay olmuyor. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama kulağımıza haberler geliyor. Futbol cahili ile uğraşılmaz. Her türlü analizi teknik kadromuz ve futbolcularımızla yapıyoruz. Her türlü eleştiriye de açığız. Herkes gelip bizimle konuşabilir. Şanssızlıklar yaşıyoruz. O kadar eksiğimize rağmen 6 puan kötü değil. Biraz sabır istiyoruz" diye konuştu.

'KADRO DERİNLİĞİMİZ YOK'

Fethiyespor'da kaptan Nurettin Çakır'ın sakatlanmasının takımı önemli ölçüde zora soktuğunu dile getiren teknik patron Mesut Toros, şöyle konuştu: "Nurettin sakatlandı. Şimdi geçen senenin gol kralı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. İki tane kanat oyuncusu almamız gerekti. Çünkü bizim kadro derinliğimiz yok. Biz kadro derinliğimiz yok diye oyuncularımıza güvenmiyor muyuz? Asla. Hepsine çok fazla inanıyorum ve güveniyorum. Oyuncuların alınmasında da hep birlikte karar verdik. Ben ve ekibim karar verdi. Dediğim gibi oyunculardan memnunuz. Biz bu seneyi yeni yapılanma yılı olarak düşünüyoruz. Hedefler tabii ki var içimizde. Ben hiçbir zaman hedefsiz olmadım. Fethiyespor da olmadı." Fethiyespor'da, Aykut ve Oğuz'un durumlarının iyi olduğu açıklandı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ