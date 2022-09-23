Tecrübeyi seçti

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay'da, teknik heyetin tercihi tecrübe oldu. Siyah-beyazlılar, geçen sezonki kadrodan sözleşmesi biten 8 deneyimli isimle yeniden anlaşıp, U-19 takımından gençleri takıma kazandırmıştı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, altı haftalık süreçte deneyimli yıldızlarına daha çok süre verdi. İzmir ekibinden 41 yaşındaki İbrahim Öztürk ve 35'lik Ceyhun 540 dakika ile en çok süre alan isimler olarak dikkat çekti. Bu ikiliyi 33 yaşındaki Tolga 537 dakika sahada kalarak takip etti. Gençlerden sadece Eren, 6 maça da on birde başlayıp 528 dakika oynayarak listede yerini aldı. Eric (26) 513, Ozan (29) 496, Zeki Yıldırım (31) ise 450 dakika sahada kalarak istikrarı yakaladı.

TUNA: HER ŞEY İYİ OLACAK!

ALTAY Sportif Direktörü Tuna Üzümcü milli arada geride kalan altı haftayı değerlendirdi. Sezona kötü başladıklarını ancak son üç maçta iyi performans sergi- lediklerini belirten Üzümcü, "Sezon başında zamana ihtiyacımız olduğu- nu söylemiştik. Milli arada eksiklerin de katılımıyla daha da iyi olacak. Puanları toplamaya başladık. İyi futbol üzerine de çalışacağız. Zaman ve sabırla her şey iyi olacak" dedi.



■ BERKE ÖZBAY