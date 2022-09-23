Zaferle başlayın

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki maç maratonu bugün başlayacak, Filenin Sultanları ilk maçında bugün Tayland ile karşılaşacak. 15 Ekim tarihine kadar 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada milliler, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Milli Takım, gruptaki ilk karşılaşmasını Hollanda'nın Arnhem şehrinde bugün saat 14.00'te oynayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar mindeki kadro- Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğ- Balalu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda dın, İsmailoğlu, Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor. Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.