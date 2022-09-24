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Haberler Spor Son dakika: TBF açıkladı! 3 takımın kafilesi zehirlendi!

Son dakika: TBF açıkladı! 3 takımın kafilesi zehirlendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.

24.09.2022, 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 15:01

Son dakika: TBF açıkladı! 3 takımın kafilesi zehirlendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden Akran Gemlik, Samsunspor ve Fenerbahçe Koleji DS Energy kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. Maçlar pazartesi gününe ertelendi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir.

Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün Erkekler Federasyon Kupası'nda oynayacağı mücadeleler 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir. Ertelenen karşılaşmaların programı daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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