Arkas güldü

İzmir ekibi Kupa Voley B Grubu 2. maçında Tokat Bld. engelini rahat geçti. Mavi-beyazlılar maça hızlı başladı ve ilk seti 25-14 kazandı. İkinci set hayli çekişmeli geçerken İzmir ekibi bu seti de 25-23 önde bitirdi. Arkas Spor 3. setten de 25-16 üstün ayrılarak mücadelede rakibine set vermedi
25.9.2022
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AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'ndaki ilk maçında TÜRŞAD'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, ikinci maçında Tokat Belediye Plevne'yi set vermeden mağlup etti: 3-0. Burhan Felek Vestel Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini çok rahat bir şekilde 25-14 kazanan İzmir temsilcisi, son derece çekişmeli geçen ve 34 dakika süren 2. seti ise 25-23'lük sonuçla geçerek durumu 2-0 yaptı. Arkas Spor son sette de ilk sette olduğu gibi başarılı performans sergiledi ve bu seti de 25-16 kazanarak mücadeleden 3-0'lık net bir sonuçla ayrıldı. Mavi-beyazlı ekip grupta bugün Spor Toto ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadele saat 16.00'da başlayacak.