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Haberler Spor Bodrumspor’dan İzmir’de kötü prova

Bodrumspor’dan İzmir’de kötü prova

25.9.2022

Bodrumspor’dan İzmir’de kötü prova
Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Bodrumspor, İzmir deplasmanında teknik direktörsüz Göztepe'ye 2-1 yenildi. Yeşilbeyazlılar, sahaya Diogo, Abdurrahman, Okar Imeri, Osman, Süleyman Güneş, Jahovic, Harun, Drazic, Mohammed, Ali, Erdem 11'iyle çıktı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 29. dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Bodrumspor, 55. dakikada Dejan Drazic'le karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1. Göztepe, 69. dakikada Romal Palmer'ın golüyle üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 2-1. Bodrumspor, milli arada Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçından yenilgiyle ayrıldı.
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