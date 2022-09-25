Canlı yayında arı soktu

FENERBAHÇE milli arada sezon hazırlıklarını devam ettirirken golcü oyuncu Joao Pedro, basın karşısına geçti. Brezilyalı futbolcu canlı basın toplantısı sırasında bir arı ile uğraştı. Basın mensuplarına röportaj verirken başını arı sokan futbolcu zor anlar yaşadı. Golcü futbolcu kendisine saldıran arıyı eliyle yakalayarak ileri itti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Pedro, Galatasaray'dan teklif alıp almadığı ile ilgili soruyu, "İtalya'da iyi sezonlarımdan sonra teklif olması normal. Ancak spekülasyonlara en iyi cevap burada olmam. Fenerbahçe'den teklif gelince her şey çok çabuk gelişti ve en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum" dedi. Ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu duyduğunu ifade eden golcü oyuncu, taraftar tutkusunun tercih sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

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