Dele Alli’den meydan okuma

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, dün basın toplantısında iddialı konuştu. Dele Alli, "Burası harika bir fırsat. Teklif geldiğinde ciddi anlamda heyecanlandım. Türkiye Ligi zor bir lig. Futbol tutkumla elimden geleni yapacağım" dedi. Yıldız oyuncu, "Futbolun güzel olmasının sebebi, herkesin fikrini belirtebilmesi. Önemli olan sahada yapacağımız aksiyonlarımızdır. Onlara bir cevap vermem gerekmiyor, sahada yapacaklarımı izlerler" dedi. Beşiktaş'ın çok tempolu bir takım olduğunu da ifade eden Alli, taraftarlar için yüzde 150'sini vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi

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