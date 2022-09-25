‘Dünya klasında bir tesis’

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın ziyaretiyle moral buldu. Ziyarette başkan vekili Engin Anlı ve teknik direktör Levent Eriş'e çiçek takdim eden Akçay, Fikri Bayrıl Tesisleri'ne hayran kaldı.

'MANİSA'YA YAKIŞIR'

Milletvekili Erkan Akçay, harika bir tesis yapıldığını ifade ederek, "Futboldaki gururumuz olan Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ettik. Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Güzelyurt'a yapılan bu modern tesis bırakın Türkiye'yi Avrupa hatta Dünya standartlarında bir tesis olmuş. Tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Manisa FK, futbolda bizleri çok iyi temsil ediyor. Hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum, değerli Manisalı hemşerilerimi de Manisa FK maçlarına davet ediyorum. İnşallah en yakın zamanda da takımımızı Süper Lig'de görmek istiyoruz" dedi. Ergün ise, "Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 5 binin üzerinde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki genci bünyemizde yetiştiriyoruz. Amacımız gençlerimize sahip çıkmak, onları kahve köşelerinden kurtarmak, onlara daha iyi bir gelecek sunmak" dedi.

FORMA HEDİYE

ZİYARET nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan vekili Engin Anlı, günün anısına Erkan Akçay'a üzerinde isminin yazılı olduğu Manisa FK forması ve hediye paketi takdim etti.