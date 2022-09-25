Petkimspor 3. tamamladı

FRUTTİ Extra Cup'ın üçüncülük maçında Aliağa Petkimspor 14 üçlük isabetiyle oynadığı mücadelede Onvo Büyükçekmece'yi 78-72 yendi., turnuvayı 3. sırada tamamladı. İlk periyodu 23-19 Büyükçekmece alırken, devreye İzmir ekibi 39-33 önde girdi. Üçüncü periyotta Büyükçekmece 54-53 üstünlük sağlarken, son periyoda Aliağa Petkimspor ağırlığını koydu ve galibiyete ulaştı. Petkim'de Silas Melson 15 sayı (3/5 üçlük), 2 ribaund, 4 asist, Dorukhan Engindeniz 14 sayı (4/6 üçlük), 2 ribaund, 2 asistle galibiyette rol aldı.