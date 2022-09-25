Sultanlar üzdü

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi ve turnuvaya şok bir başlangıç yaptı. Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, ikinci seti 31-29 kaybetti ve durum 1-1'e geldi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

3. seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen Milli Takım, 4. seti de 25-19 mağlup tamamlayınca skor 2-2'ye geldi. Final setinde zaman zaman başa baş giden oyunda yine sıkıntılı anlar yaşayan ekibimiz 15-13'lik skorla salondan 3-2 mağlup ayrıldı.