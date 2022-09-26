Adem’den 2 altın

Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcumuz Adem Asil, iki altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu. Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.



KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Akşam seansında ise Adem, atlama masasında serisini sundu. Milli cimnastikçi, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu. Bir diğer milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kuplu beygirde 13.400 puan alarak sekizinci, paralel barda 13.450 puan alarak altıncı oldu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adem Asil için kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu, "Halka aleti ve atlama masasında 2 altın kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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