Altay’a çifte müjde

Spor Toto 1. Lig'de kötü koşullara rağmen milli araya 5 puanla düşme hattının üzerinde giren Altay'a müjdeli haber geldi. 1 Ekim'de evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kutay Yokuşlu ve Özgür Özkaya'nın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyahbeyazlılarda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan stoper Kutay Yokuşlu takımla çalışmalara başladı. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında kasığındaki ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Kutay'ın Eyüpspor önünde formasına kavuşması bekleniyor.İzmir ekibinde takım kaptanlarından Özgür Özkaya ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ankara Keçiörengücü maçında yaşadığı üst adale sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada görev yapamayan tecrübeli sol bek oyuncusunun antrenman eksiğini kapattıktan sonra hazır olacağı ifade edildi. Çalışmalarını tesislerinde sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı devam eden forvet Deniz dışında eksik bulunmuyor.

PES ETMEYECEĞİZ

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu milli arada eksik yönlerini tamamladıklarını belirtti. Son üç maçta 5 puan toplayarak düşme potasının 2 puan üzerine çıkan siyah-beyazlılarda genç teknik adam çıkışlarının süreceğini ifade etti. Kaloğlu, "Tecrübeli oyuncularımızın formunun yükselmesi, gençlerin de deneyim kazanmalarıyla daha da iyi olacağız. Eyüp maçında puan yada puanlar almak için sahada olacağız" dedi.