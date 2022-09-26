Altınordu’da ortaklık sürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu, AXA Sigorta ile yol arkadaşlığına yeni sezonda da devam ediyor. 2018'den beri "Değerler Ortağı olan Cumhuriyet'le yaşıt köklü spor kulübü Altınordu FK ve Türkiye'nin öncü sigorta şirketi AXA Sigorta, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreniyle ortaklıklarını yeniledi. İmza törenine Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Ege Bölge Koordinatörü Tolga Tıknaz, Altınordu Futbol Akademisi idari ve teknik kadrosunun yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları katıldı. Törende konuşan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "AXA Sigorta, kulübümüzün bünyesinde yer alan tüm sporcu ve çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Onlar sadece bir sezonluk değil ömür boyu bizlerle beraber. Onlar da bu toprakların çocuklarına destek oluyorlar. Biz iyi bir iş yaptığımız için yanımızda oluyorlar" diye konuştu.

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