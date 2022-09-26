Bucaspor takıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'in sahasında Kırşehir FSK'yı ağırladığı mücadele 0-0 sonuçlandı. 6'da Mustafa Karabulut'un ceza sahasında yaptığı aşırtma şutu kaleci Kıvanç güçlükle çeldi. 15'te Erhan Şentürk'ün çalımlarla rakip ceza sahasına girdikten sonra şutu savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 16'da Enes'in soldan son çizgiden yaptığı ortaya Tunç Murat kafayla ön direkte vurdu, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak dışarı çıktı. 18'de ani gelişen Kırşehir atağında topla buluşan Mustafa Karabulut kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Kıvanç'ı geçemedi. 35'te Hakan ile ikiye bir yapan Savaş'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti. İlk yarı başladığı gibi golsüz tamamlandı: 0-0.



ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

65'te Hakan'ın ceza alanı dışından çok sert şutunu köşeden Kıvanç kornere gönderdi. 70'te orta alanda topla buluşan Mazlum'un uzak mesafeden şutu kaleci Burak'ta kaldı. 74'te soldan Enes'in pasına hareketlenen Adem, tekrar Enes'in önüne yuvarladı, meşin yuvarlağa gelişine vuran Enes etkili olamadı. 90+2'de Cuma sağdan son çizgi üzerinden pasında Recep'in şutu etkisizdi. Maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.



DUMLUPINAR'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ağırladıkları maçta kadroda tek değişime gitti. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de yer alan orta saha Adem dışında tüm isimleri yine sahaya süren genç teknik adam, bu futbolcunun yerine Furkan'ı oynattı. Sezon başından bu yana savunma hattını bozmayan Dumlupınar Alper-Mazlum- Lokman-Enes'e görev verirken, eldivenleri yine Kıvanç'a teslim etti.



KALİTELİ AYAKLAR DEVREYE GİRMELİ | MİNİ YORUM / BERKE ÖZBAY

Bucaspor 1928, Kırşehir FK'yı konuk ettiği mücadelede oyunun hakimiyetini eline bir türlü alamadı.

Evinde kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler rakibine deplasmanda olduğunu hissettirmedi.

Önceki maçlarda olduğu gibi üretkenlikte sıkıntı yaşayan Bucaspor, ilk yarıda birkaç pozisyon bulmuş olsa da kadrosunda yer alan kaliteli isimlerden beklenen verimi alamadı. Savunmada ise zaman zaman açıklar verdi. Zirveyi hedefleyen Fırtına'nın henüz galibiyeti bulunmayan rakibine baskı kuramaması düşündürücü... İkinci yarıda durum biraz daha değişti. Sarı-lacivertliler rakibinin üstüne iyice gitmeye başladı, özellikle son dakikalarda rakip kaleyi abluka altına aldı. Ancak haftalardır süren topu çizgiden geçirememe hastalığını Cüneyt hoca hala çözebilmiş değil. Zira bu maçı da gol atamadan bitiren Buca, geride kalan 6 haftada ağları sadece 4 kez sarsabildi... Savunmada maç boyunca çok büyük sıkıntı yaşamayan İzmir ekibinde Cüneyt hoca değişiklik haklarının tümünü forvet ve orta sahadan yana kullanıyor. Ancak değişiklikler de henüz istenen etkiyi yaratamadı.

Buca'nın kaliteli ayaklarının bir an önce devreye girmesi ve bu sorunu çözmesi gerekiyor...

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