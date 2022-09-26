Emir’in yıldızı parlıyor

Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken stoper Emir Ortakaya, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri'nde de kalitesini konuşturdu. Ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Azerbaycan filelerini havalandıran 18 yaşındaki stoper, futboluyla göz doldurdu. Grupta 4-4 biten Lüksemburg maçında forma giymeyen Emir, Azerbaycan karşısında Bulgaristan'daki maçta sahaya ilk on birde çıktı. Hava toplarındaki hakimiyetini, çabukluğu ile birleştiren 18 yaşındaki stoper, 76. dakikada attığı şık golle 5-1 kazanılan maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Azerbaycan karşısında Türkiye'nin 4'üncü golünü atan Emir, U19 Milli Takımı'nın gruptaki ilk galibiyetini almasında rol oynadı. Göztepe'de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Emir, milli takım ile yarın Bulgaristan U19 takımına karşı mücadele edecek.

YÜZLER GÜLÜYOR

Milli araya Altınordu galibiyeti ile giren Göztepe, hazırlık maçında da Bodrumspor'u yenerek moral buldu. Ligin en iyi çıkış yapan Ege ekibi karşısında Ali Akman ve Palmer'ın golleriyle üstün gelen sarı-kırmızılılarda, futbolcuların sergiledikleri performans dikkat çekti. Özellikle sakatlıktan dönen ve Bodrum önünde on birde sahaya çıkan Ali Akman'ın güzel futbolunu golle süslemesi, yine uzun süredir tedavi gören ve bu sezon ilk kez oynayan Atınç'ın performansı sevindirdi.