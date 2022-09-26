Karşıyaka kaçana yandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mutlak şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda deplasmanda 2'de 2 yapan Karşıyaka, evinde ise yine galibiyetle tanışamadı, gol atma başarısı gösteremedi. Sezonun ilk iki dış saha maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0, 1922 Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yarıştaki iddiasını gösteren Kaf-Kaf, İzmir'de 8.5 yıl aradan sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 2 maçta ise sadece 1 puan alabildi. Cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ligin ilk iç saha karşılamasında Belediye Derincespor'a 1-0 yenilen yeşilkırmızılı ekip, taraftarının desteğine rağmen Şile Yıldızspor'a da diş geçiremedi, her iki yarıda gol kaçırma rekoru kıran Karşıyaka sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda 2 maçta 5 gol atmasına rağmen evinde bu sezon henüz golle tanışamayan Kaf-Kaf girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşıyor.





■ BERKE ÖZBAY

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