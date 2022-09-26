Kuntz’la Milli belirsizlik!

Fatih Doğan yazdı



Stefan Kuntz'un yönettiği Türkiye ne oynuyor ve ne vadediyor?

Kocaman bir belirsizlik! Garip bir boşluk. FIFA sıralamasında 125. sırada bulunan Faroe Adaları'na 2-1 yenilmek Alman teknik adamın soğuk şakalarından biri gibi! Milli Takımımıza dönelim. Kalecilermiz formsuz. Hata üstüne hata yapıyorlar. Bir fark oluşturmadılar.

Defans hattı yolgeçen hattı adeta. Ne kalite var ne uyum. Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz gibi takımlarla eşleştiğimizde bu anlayışla ve formla ne oynayacağımızı düşünmek bile isteniyorum.

Forvet hattı sadece formsuzluk değil uyumsuzluk ve kalitesizlik sorunu yaşıyor. Stefan Kuntz'un deneme tahtasına dönmüş orta sahamız dün çok ama çok kötüydü! İlk kez bir arada oynayan ama kendi takımında bile forma giyemeyen Berkan ve bu mevkide oynatılmayan Ferdi ile orta sahada garip şeyler deniyor. "Ne de olsa Faroe Adaları! Diyerek!





Ama ne üst üste 3 pas, ne de iyi savunma yapılmadığını anlamak için 2 gol mü yememiz gerekiyor? "Ben yaptım oluyor?" demek için Yunus'u forvet arkasında, en iyi çıkışını 8'de yapan İrfan Can Kahveci sağ açıkta, sağ açık Ferdi 8'de oyuna başlıyor. İlk maçta hata yapan Eren Elmalı yine 11'de oynatılırken Rıdvan'a 2 dakika bile çok görülüyor. Milli Takımın şu tablosuna bakınca Salih Uçan'ın ve Cenk Tosun'un alınmamasının bir kez daha rezalet olduğunu görmüş olduk. 2-1'lik yenilgiyi hava soğuk, çim sentetik diye açıklamayın.

Asıl Kuntz'un kararları ve maalesef milli takımın oyunu bireysel ve sentetik...

Gerçekçi cevaplar ve çözümler şart...

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