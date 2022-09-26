Menemen kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. haftaya lider olarak giren Menemen FK, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İzmir ekibi, liderlik koltuğundan inerek 3. sıraya geriledi. 41. dakikada Yasin Dülger ortaladı, Ferhat'ın uzaklaştıramadığı topu Samed ağlara yolladı: 1-0. 51'de Yasin sağ çaprazdan içeriye sokularak yerden altı pas dışına bıraktı, Batuhan Altıntaş'a sadece dokunmak kaldı: 2-0. 90+6'da Emre ceza sahası içine ortaladı. Gelen topu iyi takip eden Ali skoru belirledi: 2-1.

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