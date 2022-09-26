  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen kayıp

Menemen kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftaya lider olarak giren İzmir ekib,i 24 Erzincan’a deplasmanda mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, zirveden üçüncü sıraya.

26.9.2022

Menemen kayıp
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. haftaya lider olarak giren Menemen FK, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İzmir ekibi, liderlik koltuğundan inerek 3. sıraya geriledi. 41. dakikada Yasin Dülger ortaladı, Ferhat'ın uzaklaştıramadığı topu Samed ağlara yolladı: 1-0. 51'de Yasin sağ çaprazdan içeriye sokularak yerden altı pas dışına bıraktı, Batuhan Altıntaş'a sadece dokunmak kaldı: 2-0. 90+6'da Emre ceza sahası içine ortaladı. Gelen topu iyi takip eden Ali skoru belirledi: 2-1.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA