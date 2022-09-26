Rota Sakyi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael aradığı sol kanadı İngiltere'de buldu. Ismael, İngiltere 3. League 1 takımlarından Charlton'da kiralık olarak forma giyen Jeserun Rak Sakyi'nin izlenmesini istedi. Yönetim, bu talep üzerine Gana asıllı İngiliz futbolcuyu takibine aldı. Beşiktaş scout ekibi Charlton maçlarını mercek altına alırken, yönetimin Ocak ayında 19 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlerde bulunacak. Chelsea altyapısında yetişen Sakyi'nin bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Futbolcu, 6 maçta 2 gol atarken, 2 de asist üretti.

DİĞER