Trabzon’dan Dykes atağı

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayı için yıldız arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin scoutları önceki akşam İskoçya'nın Ukrayna'yı 3-0 yendiği maç için Glasgow'daydı. Karadeniz ekibi bu maçta Maxi Gomez'den önce teklif yapılan Artem Dovbyk'i takip etti. Beklentilerin aksine Ukrayna kötü bir futbol oynadı ve Dovbyk, 90 dakikayı tamamlayamadı. Trabzonspor'un scoutlarının gözüne çarpan ise sonradan oyuna girip iki gol birden atan Lyndon Dykes oldu. 1.88'lik Avustralyalı oyuncunun gösterdiği iyi performans dikkat çekti. Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in QPR'dan eski takım arkadaşı olan Championship golcüsü bu sezon 10 maçta sadece 1 gol attı.

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