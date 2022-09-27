Aliağa Petkim’de Gören çok umutlu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, yeni sezondan çok umutlu. Yaklaşık 45 gün boyunca kendilerini geliştirecek çalışmalar yaptıklarını bildiren Gören, "Bu dönemde hedeflediğimiz şeyleri iyi çalışarak başardığımızı söyleyebilirim. Basketbol organizasyonumuzun her gün geliştiğini gözlemlemek ilerisi için bana umut veriyor. Oyuncularımızı, takım yapısına verdikleri destek ve çalışkanlıkları için kutlarım. Yeni sezonda Aliağa halkının bize vereceği destekle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için tüm gayretimizle sahada olacağız. Aliağa halkının desteğini tüm sezon boyunca hissetmek istiyoruz" dedi.

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