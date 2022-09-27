Heyecana çok az kaldı

Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor. Yeni sezon heyecanı 30 Eylül Cuma günü 19.00'da Ankara'da oynanacak olan Türk Telekom-Darüşşafaka maçıyla başlayacak. Türkiye'nin potadaki en üst liginde 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Ege derbileri heyecanı zirveye taşıyacak. Sezonun ilk maçında Denizli ekibi Merkezefendi Belediye Basket saat 13.00'te Aliağa Petkimspor'u sahasında konuk edecek.

GALİBİYET HEDEFLİYORLAR

Yine 1 Ekim Cumartesi günü İzmir'in iddialı ekibi Pınar Karşıyaka, saat 15.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sahasında kozlarını paylaşacak. İlk kez bir resmi maçta sahneye çıkacak olan yenilenmiş kadrolarıyla Egeliler, sezonu galibiyetle açarak moral bulmak istiyor. 2 Ekim Pazar günü ise ligin iki iddialı ekibi Anadolu Efes ve Galatasaray NEF 13.00'te İstanbul'daki maçta kozlarını paylaşacak.