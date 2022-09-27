  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kara Kartal’da son karar Ersin

Kara Kartal’da son karar Ersin

Eleştirilere maruz kalan genç eldiven Fener derbisinde de kaleyi koruyacak

27.9.2022

Kara Kartal’da son karar Ersin
MİLLİ ara dönüşü hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin son kararı Ersin Destanoğlu oldu. Özellikle 2-2 sona eren son İstanbulsnoğlu por maçında yediği gollerle yoğun eleştirilere maruz kalan 21 yaşındaki kaleci, derbi maçta da 1 numaralı formayı giyecek. Valerien Ismael, Mert Günok ve Ersin arasında kalmıştı. Ancak, Mert Günok'un uzun süre resmi maç oynamaması üzerine Fransız hocanın son tercihi yine Ersin oldu. Ligde bu sezon 5 maçta kaleyi koruyan genç Ersin, kalesinde 7 gol gördü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA