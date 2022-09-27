Kara Kartal’da son karar Ersin

MİLLİ ara dönüşü hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin son kararı Ersin Destanoğlu oldu. Özellikle 2-2 sona eren son İstanbulsnoğlu por maçında yediği gollerle yoğun eleştirilere maruz kalan 21 yaşındaki kaleci, derbi maçta da 1 numaralı formayı giyecek. Valerien Ismael, Mert Günok ve Ersin arasında kalmıştı. Ancak, Mert Günok'un uzun süre resmi maç oynamaması üzerine Fransız hocanın son tercihi yine Ersin oldu. Ligde bu sezon 5 maçta kaleyi koruyan genç Ersin, kalesinde 7 gol gördü.

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