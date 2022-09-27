Kupa heyecanı aSpor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Eleme Turu, bugün yapılacak 6 maçla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak turnuvada Ege takımları da boy gösterecek. Bugün saat 15.00'te Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk) ve 17.30'da ise Baynet İnşaat Balıkesirspor- Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk) karşılaşmaları oynanacak. Günün diğer maçları ise şu şekilde: 13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe), 14.30 Ankaraspor- Kepez Belediyespor (Osmanlı), 14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal), 15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası).

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