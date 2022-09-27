  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kupa heyecanı aSpor'da

Kupa heyecanı aSpor'da

Ziraat Türkiye Kupası’nın 2. Eleme Turu heyecanı bugün yapılacak 6 karşılaşma ile tekrar başlıyor

27.9.2022

Kupa heyecanı aSpor’da
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Eleme Turu, bugün yapılacak 6 maçla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak turnuvada Ege takımları da boy gösterecek. Bugün saat 15.00'te Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk) ve 17.30'da ise Baynet İnşaat Balıkesirspor- Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk) karşılaşmaları oynanacak. Günün diğer maçları ise şu şekilde: 13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe), 14.30 Ankaraspor- Kepez Belediyespor (Osmanlı), 14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal), 15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası).
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA