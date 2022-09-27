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Haberler Spor Yeni aday Lindelöf

Yeni aday Lindelöf

27.9.2022

Yeni aday Lindelöf

G.Saray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson'a gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, sarı-kırmızılıların bu futbolcu ile yollarını ayırma ihtimaline karşılık planlarını belirlediği öğrenildi. Aslan'ın gündemindeki futbolcunun Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf olduğu bildirildi.

Cimbom, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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