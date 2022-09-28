F.Bahçe’ye Macar kanat

FENERBAHÇE gözünü Macar futbolculara çevirdi. Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken, İtalya'ya direnen Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi. Attila Szalai değerini kısa sürede 14 milyon Euro'ya çıkarırken, Fenerbahçe yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi.

Yabancı kontenjanından dolayı da genç isimlere yönelen sarı-lacivertlilerde listeye giren ilk ismin Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor. Lommel, Ocak 2022'de transferi için Budapeşte'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. U19'da 5 maçta 2 gol atan Vancsa, Almanya maçında kadroda yer aldı ancak forma giymedi.