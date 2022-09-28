Hem atıyor, hem yiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un Menemen FK, sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yaparken ilginç istatistiği ile de dikkat çekti. Teknik Direktör Özden Töraydın yönetiminde lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ilk 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 13'er puanlı Çorum FK ve 24Erzincanspor'un ardından üçüncü sıraya oturarak zirve yarışında yerini aldı. Hücumda problem yaşamayan İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı 6 maçın tamamında da gol attı.

9 GOL ATTI, 8 YEDİ

Ancak toplamda 9 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesini gole kapatma konusunda aynı başarıyı gösteremedi. Menemen FK, 6 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilirken, ağlarında toplamda 8 gol gördü. Sadece 1-0 kazandığı Erok sınavında savunma geçer not aldı. Sarı-lacivertliler, Ankara'dan 3, 24Erzincan'dan 2, Tarsus İY, Bayburt ve İnegöl'den ise 1'er gol yedi. Teknik patron Özden Töraydın, Düzce karşılaşması öncesinde savunma hattını uyardı.