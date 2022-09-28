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Haberler Spor Petkimspor’un gözü ilk maçta

Petkimspor’un gözü ilk maçta

28.9.2022

Petkimspor’un gözü ilk maçta
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarında iyi sinyaller veren Aliağa Petkimspor, ilk hafta cumartesi günü Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'e konuk olacağı karşılaşmaya kilitlendi. Hazırlık maçlarında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Petkim'de yeni transferlerden Prewitt ortalama 16 sayı, Ege Arar 5.1 ribaund, Webster ise 5 asistle istatistik liderleri oldurken oyuncuların bu performansı teknik heyeti de sevindirdi. Hem basketbol mentalitesini geliştiren hem de fiziksel olarak tüm sezon ihtiyaçlarını olan çalışmaları yaptıklarını belirten antrenör Burak Gören, "Başarılı bir sezon geçirmek için tüm gayretimizle sahada olacağız" dedi.
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