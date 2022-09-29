Manisa FK’dan taraftarlara çağrı

SPOR Toto 1. Lig'de milli ara öncesi 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Manisa Futbol Kulübü, 7. hafta sahasında ağırlayacağı Adanaspor maçında taraftarlarının da desteğiyle 3 puana uzatmayı hedefliyor. 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak Adanaspor maçında tüm taraftarları tribünlerde görmek istediklerini belirten başkan vekili Engin Anlı, "5 maç oynadık. Başarı maç başına 2 puandır. Biz 9 puandayız. İyi yoldayız. Gençlere yatırım yaptığımızı gösteriyoruz. Yine de iddialıyız. Maç maç bakıyoruz" dedi. Siyah-beyazlı yönetim, maçın bilet fiyatlarını kapalı tribün 30, kale arkası tribünü 20, misafir tribünü 25 lira olarak açıkladı.

■ ÜMİT YÖNEY