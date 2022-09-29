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Haberler Spor Son dakika: 3 büyüklere büyük şok! Derbilerde deplasman seyircisi olmayacak

Son dakika: 3 büyüklere büyük şok! Derbilerde deplasman seyircisi olmayacak

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına rakip takım seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

29.09.2022, 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 11:03

Son dakika: 3 büyüklere büyük şok! Derbilerde deplasman seyircisi olmayacak

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği derbilerle ilgili alınan kararı duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbilere misafir takım seyircisi alınmayacak. Bu yasak hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Valilik, bu kararın takımlar tarafından istendiğini belirtti.

İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA;
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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