Akhisar’ın gururu Belinay

Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları, Bosna Hersek'in Pale şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabarttı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün judo antrenörü İsmail Canıtez'in Milli Takım antrenörü olarak görev aldığı Balkan Judo Şampiyonası'nda 8 ülkeden 219 sporcu mücadele etti. Akhisarlı öğrencilerden Belinay Özkaynak, 24 kiloda Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 52 kiloda Hatice Mina Çil 5.'liği elde etti.

JUDODA İLÇENİN TARİHİ BAŞARISI

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, "İlçemizde judo branşında kısa sürede büyük başarılar elde ettik. Sporcularımız emeklerinin karşılığını Judo Milli Takımı'na girerek aldı. Katıldıkları ilk uluslararası organizasyon olan Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda tarihte ilk defa ilçemize Balkan Şampiyonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antrenörümü, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederek, spor hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

KENAN MOLLA